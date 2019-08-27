https://static.news.ru/photo/db1233a0-c911-11e9-ba73-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org /oshkoshdefense.com/photo-gallery/?category=Vehicles - https://oshkoshdefense.com/photo-gallery/?category=Vehicles, CC BY-SA 4.0

США приняли решение продать Литве бронеавтомобили на сумму $170,8 млн. Это 500 многоцелевых машин марки JLTV модификации M1278A1 и сопутствующее к ним оборудование.

О решении объявило управление Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности. Оно отвечает за поставки оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

В американском Минобороны считают, что контракт с Литвой «отвечает интересам» внешней политики и национальной безопасности страны. Продажа оружия прибалтийской республике поможет ей усилить возможности для противостояния «существующим и будущим угрозам» противников. Контракт с Литвой, обеспечивающий ей продажу оружия, «не приведёт к изменению военного баланса в регионе», резюмирует министерство.

Госдеп уже выдал разрешение на выполнение вышеуказанных договорённостей. Конгресс США уведомлен об этом. Теперь у него есть 30 дней на изучение военного контракта и его возможное блокирование.

Ранее News.ru сообщал, что критика со стороны Литвы энергетического проекта «Северный поток — 2» свидетельствует о том, что новый президент страны Гитанас Науседа продолжает политику своей предшественницы Дали Грибаускайте. Такое мнение высказал научный сотрудник Центра европейских исследований при Национальном исследовательском институте мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.