США приняли решение продать Литве бронеавтомобили на сумму $170,8 млн. Это 500 многоцелевых машин марки JLTV модификации M1278A1 и сопутствующее к ним оборудование.
О решении объявило управление
В американском Минобороны считают, что контракт с Литвой «отвечает интересам» внешней политики и национальной безопасности страны. Продажа оружия прибалтийской республике поможет ей усилить возможности для противостояния «существующим и будущим угрозам» противников. Контракт с Литвой, обеспечивающий ей продажу оружия, «не приведёт к изменению военного баланса в регионе», резюмирует министерство.
Госдеп уже выдал разрешение на выполнение вышеуказанных договорённостей. Конгресс США уведомлен об этом. Теперь у него есть 30 дней на изучение военного контракта и его возможное блокирование.
Ранее News.ru сообщал, что критика со стороны Литвы энергетического проекта «Северный поток — 2» свидетельствует о том, что новый президент страны Гитанас Науседа продолжает политику своей предшественницы Дали Грибаускайте. Такое мнение высказал научный сотрудник Центра европейских исследований при Национальном исследовательском институте мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.