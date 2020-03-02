Соединённые Штаты созовут встречу лидеров пяти сверхдержав, чтобы обсудить контроль над вооружениями. В нью-йоркскую штаб-квартиру ООН пригласят руководителей России, Китая, Великобритании и Франции.
Они все теперь хотят обсудить контроль над вооружениями. Это включает Россию. Думаю, с их стороны очень мудро добиваться этого. Думаю, и с нашей стороны мудро этого добиваться, — цитирует ТАСС американского президента Дональда Трампа.
Участниками саммита станут лидеры стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Как писал NEWS.ru, Трамп пообещал встретиться с лидерами движения «Талибан», которое Россия и ООН продолжают считать террористическим и запрещённым, после подписания мирного соглашения с США.
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