https://static.news.ru/photo/df06187c-5b34-11ea-84bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ting Shen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединённые Штаты созовут встречу лидеров пяти сверхдержав, чтобы обсудить контроль над вооружениями. В нью-йоркскую штаб-квартиру ООН пригласят руководителей России, Китая, Великобритании и Франции.

Они все теперь хотят обсудить контроль над вооружениями. Это включает Россию. Думаю, с их стороны очень мудро добиваться этого. Думаю, и с нашей стороны мудро этого добиваться, — цитирует ТАСС американского президента Дональда Трампа.

Участниками саммита станут лидеры стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Как писал NEWS.ru, Трамп пообещал встретиться с лидерами движения «Талибан», которое Россия и ООН продолжают считать террористическим и запрещённым, после подписания мирного соглашения с США.