США посетовали на военную активность России в Арктике

https://static.news.ru/photo/0d5fc41c-8596-11ea-9980-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Госдепартамент США, «признавая законные интересы» России в Арктике, выразил озабоченность строительством военной инфраструктуры РФ в регионе. Дипведомство назвало действия Москвы противоречащими интересам Америки и её партнёров.

ТАСС процитировало запись выступления «представителя Госдепартамента высокого ранга». Дипломат заявил о важной роли России в экологических проектах, поисковых и спасательных операциях в арктической зоне, но посетовал на милитаризацию северных рубежей РФ.

Российское присутствие значительно возросло за последние годы, создано арктическое командование [на базе Северного флота], восстановлены аэродромы и другая инфраструктура, созданы глубоководные порты, новые военные базы вдоль побережья, [продолжаются] усилия по развёртыванию ПВО и ракетных систем, радаров раннего обнаружения, — отметили в Госдепе.

Дипломат отметил, что затронувшие Арктику российские командно-штабные учения «Центр-2019» оказались крупнейшими со времён холодной войны, поэтому у США и членов НАТО появились «искренние и обоснованные озабоченности касательно подобного поведения».

Как писал NEWS.ru, 22 апреля Генштаб Вооружённых сил России обсудил с командованием НАТО «вопросы, представляющие взаимный интерес».