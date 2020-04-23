США попытаются вытеснить РФ с рынка ядерных технологий

Соединённые Штаты должны стать мировым лидером на рынке ядерных технологий. Для этого необходимо вытеснить из этой сферы Россию и Китай.
Такая задача прописана в стратегии Министерства энергетики США. Документ передан на рассмотрение президента Дональда Трампа,
В нём предусмотрена недопустимость установления прочных отношений России и Китая с «рядом восточноевропейских и африканских государств». Также предлагается снизить объём российского ядерного топлива, разрешённый к ввозу в США.
Способность иностранных государственных предприятий обеспечивать цикл переработки ядерного топлива для установления доминирующих позиций на рынке и прочные двусторонние отношения могут представлять серьёзные геополитические вызовы для Соединённых Штатов, — отмечается в документе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты обвинили администрацию Трампа в распространении ядерного оружия на территории Ближнего Востока. По их словам, американский лидер постоянно ослабляет надзорные и регулирующие механизмы. Отмечается, что, несмотря на многочисленные протесты, в марте 2020 года министр энергетики США Рик Перри одобрил для шести американских компаний возможность продавать ядерные технологии.
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