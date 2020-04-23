США попытаются вытеснить РФ с рынка ядерных технологий

https://static.news.ru/photo/1ce397e8-85db-11ea-8b45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Соединённые Штаты должны стать мировым лидером на рынке ядерных технологий. Для этого необходимо вытеснить из этой сферы Россию и Китай.

Такая задача прописана в стратегии Министерства энергетики США. Документ передан на рассмотрение президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

В нём предусмотрена недопустимость установления прочных отношений России и Китая с «рядом восточноевропейских и африканских государств». Также предлагается снизить объём российского ядерного топлива, разрешённый к ввозу в США.

Способность иностранных государственных предприятий обеспечивать цикл переработки ядерного топлива для установления доминирующих позиций на рынке и прочные двусторонние отношения могут представлять серьёзные геополитические вызовы для Соединённых Штатов, — отмечается в документе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты обвинили администрацию Трампа в распространении ядерного оружия на территории Ближнего Востока. По их словам, американский лидер постоянно ослабляет надзорные и регулирующие механизмы. Отмечается, что, несмотря на многочисленные протесты, в марте 2020 года министр энергетики США Рик Перри одобрил для шести американских компаний возможность продавать ядерные технологии.