США оставили ООН без денег из-за подозрений в связи с ХАМАС США поставили на паузу финансирование БАПОР из-за возможной связи с ХАМАС

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

США приняли решение приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в связи с возможной связью членов организации с ХАМАС, сообщила пресс-служба Госдепа. По словам ее руководителя Мэттью Миллера, Вашингтон крайне встревожен таким развитием событий. Всего в связи с ХАМАС подозревают 12 сотрудников БАПОР.

США чрезвычайно встревожены утверждениями о том, что 12 сотрудников БАПОР могли быть причастны к террористическому нападению ХАМАС на Израиль 7 октября. <...> Госдепартамент временно ставит на паузу выделение дополнительного финансирования БАПОР на период рассмотрения этих утверждений и выработки ООН шагов в ответ на них, — заявил Миллер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже уведомил генсека ООН Антониу Гутерриша о начале расследования, добавил он. Вашингтон считает, что члены БАПОР приняли участие в вылазках ХАМАС 7 октября. США настаивают, чтобы их привлекли к ответственности, добавил Миллер.

Ранее постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что организация является соучастником террористических организаций в секторе Газа. По его словам, представители ООН помогали выкапывать туннели для группировок в палестинском анклаве.