США недовольны экономическим сотрудничеством Китая и РФ со странами Африки

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон недоволен тем, как Китай и Россия сотрудничают с африканскими странами. По его мнению, последним лучше взаимодействовать с Соединёнными Штатами и их союзниками.
Как
Мы хотели бы, чтобы африканский страны принимали другие решения и ценили тот факт, что у них есть настоящие партнёры в Европе и в лице Соединённых Штатов, — цитирует агентство Помпео.
Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь называл откровенной клеветой высказывания Помпео о «закабалении Африки» Пекином в условиях пандемии нового коронавируса. По его словам, политика КНР прозрачна. Он также не стал отрицать, что Китай облегчил долговое бремя африканских стран.
Как писал NEWS.ru, Китай покупает поддержку африканских лидеров с помощью роскошных дворцов. За последние 50 лет Пекин построил 24 резиденции для глав африканских государств, многие из них — бесплатно. Благодаря взяткам и щедрым подаркам КНР заручилась не только выгодными контрактами на инфраструктурное строительство, но и голосами стран Африки в ООН. На фоне китайских усилий попытки России вернуться на Чёрный континент смотрятся довольно бледно.
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