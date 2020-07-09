США недовольны экономическим сотрудничеством Китая и РФ со странами Африки

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон недоволен тем, как Китай и Россия сотрудничают с африканскими странами. По его мнению, последним лучше взаимодействовать с Соединёнными Штатами и их союзниками.

Как сообщает ТАСС, Помпео считает, что когда США оказывают содействие странам Африки, они делают это потому, что «это правильная политика — помогать людям в Африке». А вот Китай, к примеру, оказывает помощь не просто так. По мнению Помпео, через какое-то время выясняется, что КНР часто подкупает кого-то внутри страны.

Мы хотели бы, чтобы африканский страны принимали другие решения и ценили тот факт, что у них есть настоящие партнёры в Европе и в лице Соединённых Штатов, — цитирует агентство Помпео.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь называл откровенной клеветой высказывания Помпео о «закабалении Африки» Пекином в условиях пандемии нового коронавируса. По его словам, политика КНР прозрачна. Он также не стал отрицать, что Китай облегчил долговое бремя африканских стран.

Как писал NEWS.ru, Китай покупает поддержку африканских лидеров с помощью роскошных дворцов. За последние 50 лет Пекин построил 24 резиденции для глав африканских государств, многие из них — бесплатно. Благодаря взяткам и щедрым подаркам КНР заручилась не только выгодными контрактами на инфраструктурное строительство, но и голосами стран Африки в ООН. На фоне китайских усилий попытки России вернуться на Чёрный континент смотрятся довольно бледно.