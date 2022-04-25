США не вернут России отнятую дипломатическую собственность

США не планируют возвращать России отнятую дипломатическую собственность, заявил в эфире «Россия 24» российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Блокировку счетов дипломат назвал воровством. Он подчеркнул, что отъезд российских дипломатов в конце июня нанесёт сильный удар по дипмиссии РФ в США.

Однозначно вам скажу, я твёрдо убеждён, что нам ничего не вернут, — подчеркнул он.

По его словам, Штаты, заморозив счета в американских банках, просто украли деньги у России.

Вы не упомянули те огромные средства, которые заморожены в американских банках. Я откровенно скажу — я так считаю, что их просто у нас украли, — констатировал Антонов.

Ранее дипломат выразил негодование по поводу санкций Соединённых Штатов, введённых против России. По его мнению, Вашингтон «крадёт деньги», хотя РФ доверяла и хранила свои деньги на счетах в американских банках.

Также председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчёта Центрального банка о работе за прошлый год заявил, что Россия сможет вернуть доступ к замороженным активам. Он призвал верить в то, что получится не только вернуть деньги, но и обязать причастных к заморозке счетов выплатить проценты за их удержание. По словам Володина, ответственность за это также несут депутаты, в связи с чем он посоветовал парламентариям «сгруппироваться», объединиться для решения данного вопроса.