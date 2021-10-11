Власти США направят гуманитарную помощь в Афганистан несмотря на то, что администрация американского лидера Джо Байдена не признаёт пришедших к власти в стране боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ). Талибы назвали прошедшие с представителями Штатов переговоры успешными. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В заявлении «Талибана» отмечается, что во время встречи затрагивались политические вопросы. США обещали оказать гуманитарную помощь афганцам и предоставить условия другим гуманитарным организациям. Талибы приветствовали подобное решение.

Необходимо приложить усилия, чтобы восстановить дипломатические отношения до лучшего состояния, — говорится в заявлении.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс назвал переговоры «откровенными и профессиональными». При этом американская сторона ещё раз повторила, что о талибах будут судить по их действиям, а не по словам.

16 августа движение «Талибан» окончательно захватило весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.