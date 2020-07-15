США могут запретить въезд коммунистам КНР

Въезд в США может быть запрещён для членов Коммунистической партии КНР и их семей. Такая возможность рассматривается администрацией американского президента Дональда Трампа.
Об этом
Издание добавляет, что под новые ограничения могут попасть также военнослужащие Народно-освободительной армии КНР и руководители госпредприятий Поднебесной. Собеседники New York Times уточнили, что детали плана пока не одобрены Трампом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что китайские власти введут санкции в отношении ряда граждан и организаций США, имеющих отношение к принятию американского закона «Об автономии Гонконга». В МИД КНР резко осудили американский документ, отметив, что он «злонамеренно очерняет» закон о национальной безопасности Гонконга.
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