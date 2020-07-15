США могут запретить въезд коммунистам КНР

https://static.news.ru/photo/712e8462-c720-11ea-8a71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Въезд в США может быть запрещён для членов Коммунистической партии КНР и их семей. Такая возможность рассматривается администрацией американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники. Собеседники издания отмечают, что проект в Белом доме находится на стадии обсуждения. Не исключается и возможность аннулирования виз китайским коммунистам и их семьям, которые в настоящий момент находятся в Соединённых Штатах. В этом случае, гостей из КНР ждёт высылка.

Издание добавляет, что под новые ограничения могут попасть также военнослужащие Народно-освободительной армии КНР и руководители госпредприятий Поднебесной. Собеседники New York Times уточнили, что детали плана пока не одобрены Трампом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что китайские власти введут санкции в отношении ряда граждан и организаций США, имеющих отношение к принятию американского закона «Об автономии Гонконга». В МИД КНР резко осудили американский документ, отметив, что он «злонамеренно очерняет» закон о национальной безопасности Гонконга.