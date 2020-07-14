Китай готовит санкции после принятия в США закона о Гонконге

Китайские власти введут санкции в отношении ряда граждан и организаций США, имеющих отношение к принятию американского закона «Об автономии Гонконга».
Документ, принятый палатой представителей и сенатом США, был направлен на подпись президенту Дональду Трампу. Глава Белого дома 14 июля объявил о подписании закона, который предусматривает введение санкций в отношении лиц и компаний, причастных к нарушению основного закона КНР, определяющего положение Гонконга как особого административного района Китая.
В МИД КНР резко осудили американский документ.
Законопроект США злонамеренно очерняет закон о национальной безопасности Гонконга, содержит угрозы о введении санкций в отношении Китая, серьёзно нарушает международное право и основные нормы международных отношений, является грубым вмешательством в дела Гонконга и во внутренние дела Китая, — цитирует МИД КНР РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил о подписании указа, который отменяет экономические преференции для Гонконга. На пресс-конференции глава Белого дома отметил, что документ стал продолжением политики введения серьёзных пошлин в отношении КНР. Трамп добавил, что отношение Вашингтона к Гонконгу теперь будет таким же, как и к материковому Китаю, — «никаких специальных привилегий».