Китай готовит санкции после принятия в США закона о Гонконге

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Многочисленный и несанкционированный митинг-шествие прошёл в Баку в поддержку азербайджанской армии. Молодые люди провели марш по центральным улицам столицы республики.

Скандировались лозунги «Карабах наш!», «Слава армии», «Солдаты, вперёд», «Главнокомандующий, объяви мобилизацию», сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что манифестантов в верхней части города сопровождали наряды полиции. Через несколько часов с начала...