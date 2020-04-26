США и Юго-Восточная Азия постараются остановить рецессию из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/e17dfd08-87e0-11ea-94fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки и государства — участники Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) постараются предотвратить риски мировой рецессии на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), рассказали сотрудники Госдепа США.

Поддерживаем активное сотрудничество в восстановлении мировой экономики после пандемии, в стимулировании развития финансового сектора и его устойчивости, возобновлении роста и предотвращении возможных рисков мировой рецессии, — передаёт ТАСС.

Кроме того, Минфин и Минэнерго США задумались о выделении государственных кредитов нефтяным компаниям, пострадавшим от обвала нефтяных цен. Однако министр финансов Стивен Мнучин отверг возможность национализации бизнеса в сфере углеводородов.

По информации Bloomberg, в правительстве США обсуждают несколько вариантов поддержки нефтяной отрасли, включая выкуп долей в компаниях или помощь в обмен на обязательство снизить добычу, чтобы снизить разницу между предложением и спросом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что безработица в Соединённых Штатах может вырасти до показателей Великой депрессии 1930-х годов — крупнейшего экономического кризиса XX века, заявил старший советник президента США Кевин Хассетт.