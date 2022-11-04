США и их союзники согласовали условия потолка цен на нефть из России WSJ: перепродажа доставленной морем нефти из России не подпадет под действие потолка цен

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США и их союзники пришли к договоренности о том, в каких случаях на нефть из России будет распространяться потолок цен, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что ограничение не будет распространяться на перепродажу сырья на суше после его доставки морем.

США и их союзники определили, что на каждую партию российской нефти, перевозимой морем, будет распространяться ценовой потолок только при первой продаже покупателю на суше. Это означает, что перепродажа одной и той же нефти не должна подпадать под ограничение, — указано в публикации.

Агентство Reuters ранее сообщило, что страны G7 и Австралия договорились, что установят фиксированную цену на российскую нефть. Ценовой потолок будут постоянно оценивать.

Газета The Wall Street Journal писала, что США вместе со своими союзниками не планируют устанавливать потолок цен на российскую нефть до выборов в конгресс 8 ноября. Отсутствие окончательных условий по данному вопросу связано в том числе с ожиданиями волатильности на нефтяном рынке 5 декабря, когда вступят в силу западные ограничения на покупку российской нефти.