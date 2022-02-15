США и НАТО не намерены размещать ракеты на Украине
Президент США Байден: США и НАТО не намерены размещать ракеты на Украине
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:05, 16 февраля 2022
Фото: US Army/via Globallookpress.com
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США и НАТО в настоящее время не имеют ракет на Украине и не намерены их там размещать. Об этом заявил в своём обращении американский президент Джо Байден. Он также подчеркнул в этой связи, что Штаты и Альянс не представляют угрозу для России.
Позвольте выразиться чётко по поводу того, чего мы не делаем. Соединённые Штаты и НАТО не являются угрозой России. Украина не угрожает России. У США и у НАТО нет ракет на Украине. У нас нет планов их там размещать, — сказал Байден.
Ранее Украина попросила США разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD для укрепления обороноспособности и на случай «вторжения». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что размещение американских противоракетных комплексов THAAD под Харьковом стало бы очередным шагом к дестабилизации обстановки на Украине. Госдеп не стал комментировать ситуацию.