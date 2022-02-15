США и НАТО не намерены размещать ракеты на Украине

Фото: US Army/via Globallookpress.com

В Польше, недалеко от границы с Украиной, был замечен вертолёт ВВС США UH-60 «Чёрный ястреб». Он поднимался в небо прямо с автомобильной трассы. Соответствующие видеокадры разместил в своём Twitter журналист американского телеканала CNBC Брэд Ховард.

Похоже, UH-60 армии США, позывной EVAC01, — написал Ховард. Он отметил, что вертолёт, возможно, находился на земле Польши неподалёку от польско-украинской границы. Видео, которое опубликовал в соцсетях журналист, сделано на...