США и Китаю предрекли новый виток противостояния из-за пандемии

Противостояние на политической арене Соединённых Штатов Америки и Китая усилится на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), считает министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая.
Кроме того, чиновница отметила, что эпидемия спровоцирует неравенство Севера и Юга Испании. По её словам, Мадриду практически невозможно избежать падения ВВП, особенно из-за потерь туристической отрасли,
С начала распространения COVID-19 в королевстве выявили около 224 тыс. случаев заражения коронавирусом, 22 902 человека скончались. С середины марта в стране введён режим повышенной готовности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что все граждане Испании смогут со 2 мая гулять и заниматься спортом на улице, если число заражений COVID-19 продолжит падать. Об это заявил премьер-министр Педро Санчес.
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