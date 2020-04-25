США и Китаю предрекли новый виток противостояния из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/cb14b368-8795-11ea-b0b4-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Си Цзиньпин (архивное фото) Фото: White House/via Globallookpress.com

Противостояние на политической арене Соединённых Штатов Америки и Китая усилится на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), считает министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая.

Кроме того, чиновница отметила, что эпидемия спровоцирует неравенство Севера и Юга Испании. По её словам, Мадриду практически невозможно избежать падения ВВП, особенно из-за потерь туристической отрасли, пишет газета el Mundo. Сектор обеспечивает до 12% ВВП.

С начала распространения COVID-19 в королевстве выявили около 224 тыс. случаев заражения коронавирусом, 22 902 человека скончались. С середины марта в стране введён режим повышенной готовности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что все граждане Испании смогут со 2 мая гулять и заниматься спортом на улице, если число заражений COVID-19 продолжит падать. Об это заявил премьер-министр Педро Санчес.