Африканское командование вооружённых сил (ВС) США обеспокоено растущим влиянием России и Китая в Африке. В связи с этим в Пентагоне планируют подорвать попытки Москвы и Пекина путём развития невоенных отношений со странами континента.

Самой важной частью американского подхода к Африке станет укрепление партнёрства, а не стремление получить доступ к полезным ископаемым или продавать летальную военную технику. Об этом заявил журналистам руководитель операций африканского командования ВС США (АФРИКОМ) генерал-майор Уильям Гейлер.

Я думаю, что отношения, которые мы выстраиваем, будут иметь далеко идущие последствия, — выразил надежду Гейлер.

Целью американского контингента в Африке является борьба с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) и связанными с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) элементами. Это, по мнению АФРИКОМ, может стать преимуществом с учётом того, что Россия и Китай, по оценкам Пентагона, практически не участвуют в антитеррористических операциях на континенте. Заместитель главы регионального командования генерал Грегори Хэдфилд заявил: помимо продаж оружия и развития экономических отношений, РФ и КНР якобы создают благодатные условия для экстремистских группировок, которые отравляют простым африканцам существование.

Россия пока что находится в числе главных экспортёров оружия местным. На её долю пришлось 39% оружейного экспорта государствам континента в период с 2013 по 2017 годы. В то время как КНР в указанный промежуток времени отвечала примерно за 17% оружейного экспорта, свидетельствуют данные Стокгольмского института исследования проблем мира. Подобные сделки между Москвой, Пекином и африканскими столицами в Пентагоне характеризуют как деловой обмен. Военные соглашения между глобальными игроками и странами Африки могут приводить к закупкам оружия по более низкой цене, отмечает Гейлер. Он обращает внимание на то, что, помимо продаж оружия, Россия с 2015 года заключила свыше 20 двусторонних военных соглашений с африканскими государствами. Несмотря на то, что эти договорённости не вызывают тревогу у американских военных, по словам Гейлера, командование всё равно следит за этой деятельностью.

U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Влияние Китая также растёт. Хэдфилд обращает внимание на то, что в настоящее время КНР имеет 52 посольства в Африке — это на 24% больше, чем в 2012 году. Не стоит забывать, что КНР также открыла военную базу в Джибути в 2017 году. По оценкам АФРИКОМ, эта страна, вероятно, рассматривает использование и других экономических возможностей на континенте, потому что уже продемонстрировала свою способность инвестировать в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых. Единственный инструмент, который США считают целесообразным применять в данном случае, — это «накапливать партнёрский потенциал».

Я бы сказал, что, вероятно, лучший способ противостоять этому — это наш подход, который мы всегда применяем в контактах с нашими африканскими партнёрами, — говорит Уильям Гейлер.

В оборонном ведомстве отмечают, что в Африке сейчас находятся около шести тысяч американских сотрудников. Однако ситуация может скоро измениться из-за намерения шефа Пентагона Марка Эспера заняться передислокацией сил по всему миру. Глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил накануне журналистам, что Штаты рассматривают различные варианты, в рамках которых можно будет перераспределять контингент, в том числе в Африке, чтобы повысить боевую готовность. Эспер говорил о сценарии с усилением американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы противостоять российской и китайской политике.

Гайлер утверждает, что пока по этому вопросу не было принято никаких решений, однако в конечном итоге именно за Пентагоном будет окончательное слово по любым перемещениям подразделений. Военачальник подчеркнул, что, вероятно, союзники США будут делиться своим мнением по этому вопросу. Эти слова прозвучали после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что возможный вывод американских войск из Африки будет «плохой новостью». В связи с этим военным США и их коллегам из дружественных стран предстоят долгие консультации по поводу того, стоит ли передислокация времени и средств.