США допустили скорое достижение Россией тактических преимуществ на Украине Кирби допустил скорое достижение Россией тактических преимуществ на Украине

Фото: МО РФ

Россия может добиться тактических преимуществ на Украине, заявил координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Он не исключил, что перелом ситуации в пользу Москвы произойдет в ближайшие месяцы. Об этом американский чиновник рассказал в ходе брифинга, который транслировался в Twitter (X).

ВС РФ вновь начали наступление на нескольких направлениях на востоке Украины, в том числе в районе Авдеевки, Лимана и Купянска. <...> Ситуация развивается динамично, нужно помнить, что Россия все еще имеет определенный наступательный потенциал и может достичь некоторых тактических преимуществ в предстоящие месяцы, — сообщил Кирби.

Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о высокой доли вероятности взятия Авдеевки российской армией. По его словам, в боях на этом участке под Донецком складывается «трагическая ситуация», которая делает невозможным наступление ВСУ на южном направлении.

При этом американский предприниматель Вивек Рамасвами, объявивший о выдвижении кандидатом в президенты США от республиканцев, высказал мнение, что поддержка Киева со стороны Вашингтона может привести к третьей мировой войне. По его словам, противостояние с Россией никак не способствует продвижению интересов США и является рискованным с экономической точки зрения. Рамасвами назвал виновными в сложившейся ситуации американских политиков, зарабатывающих миллионы на военных подрядчиках, пообещав исправить ситуацию в случае своей победы на выборах.