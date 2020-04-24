Разведсообщество в США опасается, что коронавирус нового типа могут использовать в качестве биологического оружия. Это не значит, что американские силовые ведомства верят в рукотворное происхождение COVID-19. Скорее, они полагают, что ситуацией с пандемией могут воспользоваться преступники. Версию же о применении Китаем коронавируса в качестве оружия массового уничтожения в исследовательской среде называют слишком опасной: она налагает обязанность соразмерного ответа.

О том, что Пентагон и разведсообщество исследуют возможность того, что враждебные субъекты могут использовать новый коронавирус в качестве биологического оружия, пишет издание Politico со ссылкой на источники. Спецслужбы США сейчас изучают спектр потенциальных злоумышленников, которые могли бы сыграть на ситуации с вирусом и применить его потенциал против «высокопоставленных целей», уточняют собеседники издания. По их словам, совсем недавно американское оборонное ведомство переключило своё внимание на более тщательный анализ этого сценария. Непонятно, что привело к просчёту подобных рисков.

Биологическое оружие — это не что-то такое, похожее на боеприпас, это просто патоген, — говорит исследователь Энди Вебер, который во времена Барака Обамы работал помощником министра обороны по вопросам ядерной, химической и биологической защиты. — В своём естественном состоянии нынешний вирус может быть использован в качестве биологического оружия не самыми искушёнными группами. И он может быть распространён с помощью легкодоступных инструментов, таких как генератор искусственного дыма или распылитель.

Вебер, который в настоящее время является старшим научным сотрудником Совета по стратегическим рискам, отметил, что вероятность использования коронавируса в качестве оружия возрастает по мере того, как информации об этом заболевании становится всё больше. Вероятно, это и является одной из причин, по которой сотрудники национальной безопасности начали воспринимать угрозу всерьёз.

Omar Martínez/dpa/Global Look Press

В скором времени представители Пентагона и разведсообщества обсудят вместе с коллегами из других западных стран усилия по реагированию на возможное сознательное использование COVID-19. Пока что эксперты по биологической защите говорят: риск подобной инструментализации заболевания довольно низок, учитывая его крайнюю заразность, которая может иметь неприятные последствия для любого субъекта.

Не стоит забывать, что любая проблема вокруг коронавируса будет неизбежно политизирована администрацией президента США. Во-первых, это нужно для того, чтобы убедить электорат в жёсткости национального лидера, который рассчитывает на переизбрание. Так, например, Комитет по сбору средств для кампании Дональда Трампа прибегнул к антикитайской риторике в письме для привлечения новых спонсоров, апеллируя к тому, что поддерживая его деньгами, они «привлекают» Китай к ответственности за ложь во время пандемии.

Вторая причина кроется в желании низложить основного соперника из демократического лагеря Джозефа Байдена. Директор по коммуникациям в предвыборной кампании Трампа Тим Мюрто раскрыл, что мягкость «сонного Джо» в отношении Китая будет главным акцентом соратников нынешнего президента. Например, команда Трампа активно продвигает идею, что Байден не хочет видеть в действиях Китая экономическую угрозу.

Республиканцы обращают внимание на то, что Байден назвал действия Трампа по ограничению поездок из Китая в связи с пандемией ксенофобскими. Кроме того, Байдену припоминают и то, что он отказался объяснить, почему его сын Хантер заключил сделку с государственным банком из КНР в те времена, когда сам соперник Трампа был вице-президентом. Отдельные прореспубликанские платформы ставят перед Хантером вопрос, планирует ли он отказаться от 10% доли в китайской частной инвестиционной компании.