Создатели «Спутника V» будут судиться с Бразилией из-за лжи о вакцине

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Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» намерены подать в суд на бразильское Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa. Причиной стало распространение ложной информации, сказано в официальном Twitter-акаунте препарата.

Причиной конфликта стало заявление представителя Национального агентства по санитарному надзору Anvisa Густаво Мендеса о том, что регулятор не получал образцы вакцины для тестирования и не проводил тест на реплицированный аденовирус.

После признания бразильского регулятора Anvisa в том, что он не тестировал вакцину «Спутник V», мы инициируем в Бразилии судебное разбирательство против Anvisa по делу о клевете за умышленное распространение ложной и неточной информации, — сказано в сообщении разработчика вакцины.

Ранее стало известно, что Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии не разрешило ввоз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в страну. В качестве причины представители регулятора назвали нехватку информации, гарантирующей безопасность препарата.

В ответ на это пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия готова предоставить Бразилии дополнительные данные, которые свидетельствуют о безопасности вакцины «Спутник V», если это потребуется. При этом он отметил, что не вполне понятно, какой именно информации не хватило национальному регулятору.

При этом ещё в январе в Anvisa запрашивали дополнительную информацию о вакцине «Спутник V», отклонив запрос на её применение в экстренных случаях. Тогда регулятор заявил, что препарат не соответствует минимальным государственным критериям. Тем не менее в марте Минздрав Бразилии подписал контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), ответственным за распространение препарата за рубежом, на поставку 10 млн доз.

В конце апреля Министерство науки Бразилии признало «Спутник V» безопасным и одобрило его коммерческий выпуск в стране. Но в конце апреля Anvisa вновь не разрешила ввоз вакцины в страну. Разработчики российского препарата увидели в этом политическую подоплёку.