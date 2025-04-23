Союзники Украины готовятся к сценарию с потерей Киевом территорий WSJ: Франция и Британия допускают сценарий с потерей Украиной территорий

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Чиновники Великобритании и Франции «открыты для сценария», при котором Украина признает потерю территорий в пользу России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник. Однако они предпочли бы, чтобы Киев сделал это только «де-факто».

Британские и французские чиновники открыты для сценария, при котором Украина согласится с потерей контроля над некоторыми территориями <…> в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку, — говорится в публикации.

Ранее политолог-американист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил, что готовность Украины де-факто отказаться от 20% бывших территорий в рамках урегулирования конфликта — это большой прогресс. Однако, считает он, России необходимо добиваться признания этих территорий за собой де-юре. По мнению политолога, никакая миротворческая группировка не может появиться в республике, если Россия не одобрит соглашение по всем территориям, принадлежащим ей на законных основаниях.

До этого газета The New York Post сообщила, что Украина в рамках урегулирования конфликта может отказаться от земель, которые находятся под контролем РФ. При этом Киев в ответ потребует от США официально не признавать эти регионы российскими.