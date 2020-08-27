Зять Трампа разъяснил политику США в отношении Палестины

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Стратегия Вашингтона в вопросе ближневосточного урегулирования заключается не в изоляции палестинцев, а в том, чтобы не делать глупостей.

Об этом заявил зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в интервью Politico. Журналисты попросили его прокомментировать так называемую сделку века. Советник президента в ответ рассказал о финансовом кризисе в Палестине, которого палестинцы «сами и добились», так как отказались принять от Израиля ежемесячные отчисления за произведённые на палестинских территориях товары.

Единственная причина конфликта в секторе Газа состоит в том, что они сами запускают ракеты и бомбы в сторону Израиля, — упрекнул палестинцев Кушнер.

Советник Трампа также заявил, что США больше не будут отправлять «средства американских налогоплательщиков в страну или людям, которые главным образом оскорбляют Америку». Кушнер при этом подчеркнул, что Вашингтон готов обсуждать с Палестиной урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

28 января 2020 года Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Еврейское государство должно будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооружённых выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.

Как писал NEWS.ru, 13 августа стало известно, что власти Израиля договорились с Объединёнными Арабскими Эмиратами о полной нормализации межгосударственных отношений. Посредником выступили Соединённые Штаты.