https://static.news.ru/photo/1cb99966-ce57-11e9-8628-fa163e074e61_660.jpg С-300 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Советник премьер-министра Ирака по вопросам нацбезопасности и по совместительству руководитель шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» Фалех аль-Файяд в Москве обсуждал возможность приобретения российских средств ПВО. Об этом News.ru рассказал источник в силовых структурах Ирака.

2 сентября Фалех аль-Файяд встретился с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Как сообщили журналистам в пресс-службе Совбеза РФ, темой переговоров были вопросы военно-технического сотрудничества двух стран и ситуация в Сирии.

Патрушев отметил, что визит в Россию Фалеха аль-Файяда предваряет важную дату в двусторонних отношениях стран — 9 сентября будет отмечаться 75-летие установления дипломатических отношений. Однако, как заметил источник News.ru, визит состоялся на фоне обострения ситуации в Ираке, где Израиль активизировал удары по фракциям ополчения «Хашд аш-Шааби», многие из которых напрямую связаны с Ираном.

Именно Тегеран планомерно добивается легализации «Хашд аш-Шааби» и тесной интеграции фракций в государственные силовые структуры. И именно в интересах Ирана согласовать контракт на поставку дальнобойных средств ПВО — С-300 из наличия или С-400, чтобы под легендой отстаивания суверенитета и обеспечения безопасности страны прикрыть свои объекты, — отметил источник.

Он добавил, что ранее Москва неоднократно пользовалась кризисными ситуациями для продавливания своих интересов, причём не только в Сирии, но и в Ираке — в преддверии референдума в Иракском Курдистане в 2017 году. При этом собеседник издания отметил, что контакты секретаря Совета безопасности России и представителей шиитского ополчения проходят не в первый раз, например, в декабре 2016 года Фалех аль-Файяд и Николай Патрушев обсуждали обстановку на сирийско-иракской границе.

Ранее News.ru со ссылками на источник сообщал об атаке в провинции Киркук проиранских формирований «Организация Бадра». Собеседник издания выразил убеждённость, что за этой атакой и другими бомбардировками шиитских милиций стоит Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).