https://static.news.ru/photo/a92577a8-6227-11ea-90bc-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил персоналу о новом предписании в связи с распространением коронавируса. Сотрудники организации должны оставаться дома в течение 14 дней после поездок в страны, где зафиксированы вспышки заболевания.

Об этом рассказал его официальный представитель Стефан Дюжаррик. Он отметил, что руководитель ООН внимательно следит за развитием ситуации.

После ряда консультаций он сегодня объявил персоналу о предписании в течение 14 дней оставаться дома после возвращения из стран, где были зафиксированы вспышки заболевания, — подчеркнул он.

При этом медслужба организации в настоящий момент не зафиксировала случаев заражения среди персонала, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысячи пациентов.