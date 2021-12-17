Сотни учёных США призвали Байдена отказаться от ядерного удара первыми

Сотни американских учёных призвали президента США Джо Байдена официально заявить об отсутствии у США планов первыми применять ядерное оружие в случае вооружённого конфликта. По данным The New York Post, около 700 учёных и инженеров, в числе которых 21 лауреат Нобелевской премии, направили соответствующее письмо Байдену.

Мы призываем вас объявить, что США <…> будут рассматривать возможность применения ядерного оружия только в случае нападения на Америку или её союзников, — говорится в документе.

Байден, по мнению учёных, также должен отказаться от права главнокомандующего единолично принимать решения по поводу использования такого арсенала. Такие меры позволят снизить вероятность перерастания конфликта с применением обычных вооружений в ядерную войну, говорится в письме.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне твёрдо намерены не допустить перерастания соперничества с Пекином в возможный конфликт. По его словам, такой сценарий может иметь катастрофические последствия для всех его сторон. Министерство иностранных дел Китая ранее заявило, что Соединённые Штаты используют демократию в качестве оружия массового поражения. По мнению представителей ведомства, с помощью демократии американцы разрушают страны, в которые лезут.