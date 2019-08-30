Отряды береговой охраны Королевского морского флота Марокко спасли 247 мигрантов в Средиземном море. Большинство из них являются выходцами из стран Африки, которые расположены к югу от Сахары.
В числе мигрантов были женщины и дети, они получили первую помощь от подразделений Королевского флота. После этого они были доставлены в северные порты королевства, пишет
Марокко давно уже стало транзитным пунктом для нелегальных мигрантов, которые хотят уехать в Испанию. Власти страны много лет пытаются противодействовать нелегальной миграции.
Ранее News.ru сообщал, что судно с мигрантами затонуло у берегов Ливии. Спасти удалось около 60 человек.