https://static.news.ru/photo/c7127076-cc37-11e9-b634-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lorenzo Carnero/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отряды береговой охраны Королевского морского флота Марокко спасли 247 мигрантов в Средиземном море. Большинство из них являются выходцами из стран Африки, которые расположены к югу от Сахары.

В числе мигрантов были женщины и дети, они получили первую помощь от подразделений Королевского флота. После этого они были доставлены в северные порты королевства, пишет MAP .

Марокко давно уже стало транзитным пунктом для нелегальных мигрантов, которые хотят уехать в Испанию. Власти страны много лет пытаются противодействовать нелегальной миграции.

Ранее News.ru сообщал, что судно с мигрантами затонуло у берегов Ливии. Спасти удалось около 60 человек.