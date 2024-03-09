Сотни кенгуру ворвались в гольф-клуб и попали на видео

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сотни кенгуру ворвались на территорию гольф-клуба Heritage Golf and Country Club в австралийском штате Виктория. Видеокадры инцидента были опубликованы агентством Reuters на YouTube-канале.



Как сообщил гольфист Стивен Рош, который снял нашествие кенгуру, появление этих сумчатых млекопитающих для него не стало чем-то особенно новым, но их количеством он был ошеломлен. Животные не проявляли агрессии по отношению к людям и не нанесли никакого вреда полю для гольфа.

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