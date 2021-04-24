Sohu: США подготовили сценарий нападения на восточные регионы России

https://static.news.ru/photo/9f278396-a500-11eb-98f9-96000091f725_660.jpg Фото: CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

Провокации НАТО на западных границах России могут быть отвлекающим манёвром, который Вашингтон использует, чтобы как следует подготовить нападение с восточного фланга РФ. Об этом пишет китайское издание Sohu, отмечая нарастающее напряжение между странами.

Из-за того, что отношения между Россией и Соединёнными Штатами ухудшаются, есть опасения, что жаркое противостояние между двумя крупными державами неизбежно, — считают аналитики.

Обозреватели уверены, что США пытаются отвлечь внимание Запада от более важного театра действий — от Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно там, по их мнению, разразится самое масштабное сражение. Для того чтобы прорваться сквозь оборонительные рубежи на востоке РФ, США будет необходимо заручиться поддержкой Японии.

Токио будет рад предоставить свои военные базы и принять непосредственное участие в этой операции. Издание отмечает, что едва ли японский премьер откажется от попытки вновь забрать Курильские острова. Именно по ним, по мнению экспертов, и будет нанесён первый удар.

Япония предоставит базы и корабли, а Соединённые Штаты сформируют боевые группы для проведения операций на территории России, — говорится в статье.

По словам китайских специалистов, американо-японская группировка будет делать ставку на внезапность.

Ранее сообщалось, что США анонсировали масштабные военные учения у восточных границ России. На Аляске 3 мая стартуют военные учения Northern Edge 2021 Вооружённых сил (ВС) США. В манёврах будут задействованы 15 тысяч военных и примерно 240 различных летательных аппаратов, сообщает ТАСС со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование США.