Sohu: Россия лишила Японию шансов вернуть Курилы

https://static.news.ru/photo/d8f867a6-a772-11eb-ac23-96000091f725_660.jpg Остров Итуруп Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Планы российских военных обновить размещённую на Курилах боевую технику лишают японцев шансов на возвращение островов в состав страны. Такое мнение высказали авторы статьи в китайском издании Sohu.

Отношения между Россией и Японией пострадали из-за неспособности подписать мирный договор, главным препятствием для этого стал территориальный спор за Курильские острова, — отметили журналисты.

Обозреватели Sohu проанализировали публикации и реакцию читателей японских СМИ на новости о размещении на Курилах нового российского вооружения. Сообщения вызвали в Японии большой резонанс и, как заметили китайские журналисты, многие японцы окончательно потеряли надежду на возвращение островов.

Ранее японский МИД опубликовал сообщение о том, что Токио продолжит «упорные» переговоры с Россией по проблеме Южных Курил. Проблему Курильских островов («северных территорий») в ведомстве назвали сложнейшей в отношениях с РФ.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.