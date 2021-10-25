Собачья жизнь: в США начато расследование опытов учёного-живодёра

Группа конгрессменов, среди которых есть как республиканцы, так и демократы, призвала начать расследование в отношении доктора Энтони Фаучи, которого подозревают в насилии в отношении животных. Этот учёный из Национального института здравоохранения якобы одобрил финансирование работ в лаборатории в Тунисе, в результате которых погибли десятки собак. Американскому последователю методов Ивана Павлова теперь может грозить уголовное преследование как за опыты над животными без их письменного согласия, так и за финансовые растраты.

Сразу 24 члена Конгресса США подписали письмо на имя директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), в котором выразили «глубокую обеспокоенность» растрачиванием средств налогоплательщиков на дорогостоящие и жестокие эксперименты над собаками.

С октября 2018-го по февраль 2019 года NIAID потратил $1,68 млн общественных средств на проверку новых лекарств на 44 щенках породы бигль, — говорится в письме.

Законодатели прилагают к письму леденящие кровь фотографии опытов, на которых на головы собак надеты «гермошлемы», наполненные кровососущими насекомыми, заранее инфицированными различными инфекциями. Перед этим собакам перерезали голосовые связки, чтобы они не могли лаять или как-то иначе выражать свои мучения. В ходе опытов животных заставляли проглатывать экспериментальные лекарства, а после окончания экспериментов подопытных животных убивали.

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Сегодня между уголовно наказуемым живодёрством и сомнительными, но «легальными» опытами существует весьма неочевидная разница, рассказала NEWS.ru зоозащитница Ирина Новожилова.

Акты жестокости в отношении животного будут уголовно наказуемыми, если они устраиваются исключительно ради развлечения живодёра. Но те же самые, а подчас и более мучительные действия считаются допустимыми, если их целью объявляется какой-то научный эксперимент. Но с точки зрения животного в них нет никакой разницы. Ирина Новожилова глава Центра защиты прав животных ВИТА глава Центра защиты прав животных ВИТА

Новожилова напоминает, что в современном мире помимо медицинских опытов существует ряд сфер деятельности, где жестокое обращение и даже убийство животных институционализированно. Это животноводство, звероводство, охота, индустрия развлечений (цирки, зоопарки, бои, бега и т. д.) и, наконец, та самая научная деятельность.

Oleksii Kovaliovukrinform/Keystone Press Agency/Global look Press

Приносить в жертву и мучить животных ради исследовательских целей не только неэтично, но и ненаучно, уверена зоозащитница.

В XIX веке, когда собак за людей не считали, эксперименты над ними осуждались многими учёными с морально-этической точки зрения. В XXI веке уже понятно, что испытания на животных лекарств дают такой огромный, до 90%, отсев недостоверных результатов, когда тестирование доходит до стадии проверки на людях-добровольцах, что принесение животных в жертву теряет вообще всякое оправдание, — говорит она.

У зоозащитников во всём мире существует негласная нижняя граница, выше которой животные имеют право на жизнь и защиту от бесчеловечного обращения. Это все млекопитающие и теплокровные животные. Все существа, расположенные в биологической пирамиде ниже этого уровня, «права голоса» не имеют, во всяком случае сегодня. Проводимые в NIAID опыты вызвали осуждение со стороны коллег доктора Фаучи из ряда американских исследовательских медицинских институтов и организаций.