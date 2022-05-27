СМИ узнали о возможности российских бизнесменов «откупиться» от санкций AP: Запад обсуждает возможность позволить российским бизнесменам «откупиться» от санкций

Фото Maksim Konstantinov/Global Look Press

Западные страны рассматривают вариант предоставления российским бизнесменам возможности «откупиться» от санкций. В обмен на это их деньги будут направлены на восстановление Украины. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомлённые источники.

Как сообщает агентство, инициативу выдвинула заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд во время встречи представителей стран — членов «Большой семёрки» (G7) на прошлой неделе. По словам источников, представитель Канады подняла вопрос после обсуждения его «с российскими олигархами» — министр знакома с некоторыми из них со времён своей журналистской работы в Москве, где она возглавляла московское бюро Financial Times.

Украине известно о данной дискуссии, сообщает АР. По словам одного из собеседников агентства, Запад заинтересован в том, чтобы «видные российские олигархи» отмежевались от президента Путин и одновременно с этим обеспечивали финансирование Украины.

В настоящее время речь идёт только об идее, никаких решений на данный счёт не принято. Однако западные страны заинтересованы в подобной возможности.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз рассмотрит возможность использования доходов от замороженных активов россиян, попавших под европейские санкции, для финансирования «восстановления Украины». С этой целью хотят создать специальную структуру.

Кроме того, Еврокомиссия может разработать юридические документы, которые позволят странам Евросоюза конфисковывать замороженные активы попавших под санкции россиян. Для этого Еврокомиссия планирует признать обход санкций со стороны россиян преступлением, после чего конфискация российских активов обретёт законные основания.