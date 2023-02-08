СМИ узнали о подготовке Западом сценариев по разделу Украины Польский профессор Шептицкий: Киев не оценит план Запада о превращении Украины в Израиль

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В настоящее время весьма вероятным является вариант превращения Украины в «восточноевропейский Израиль». Он активно обсуждается на Западе. Об этом в интервью Interia заявил профессор факультета политологии и международных исследований Варшавского университета и Института стратегии — 2050 Анджей Шептицкий. Он отметил, что, по его личному мнению, подобное решение нельзя назвать хорошим.

На данный момент между Украиной и Израилем можно провести некоторые параллели в плане их отношений с Западом. Однако я сомневаюсь, что в конечном итоге это хорошее решение. <...> Статус «восточноевропейского Израиля» будет встречен украинцами с разочарованием, — сказал профессор.

Он отметил, что Израиль не стремится стать частью Европы и Запада, в отличие от Украины, желающей вступить в Евросоюз и НАТО. По мнению Шептицкого, в случае с ближневосточным государством факторы географии, истории и идентичности работают иначе.

Польские журналисты в свою очередь предположили, что подобный сценарий подразумевает раздел Украины, при котором ее восточная часть окончательно останется за Россией, а западная будет существовать «в состоянии постоянной боевой готовности», поддерживаемая США и блоком НАТО.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент России Владимир Путин в ходе их встречи в Кремле обещал ему в начале военной операции на Украине не устранять украинского лидера Владимира Зеленского. По мнению израильского политика, в тот момент российский лидер сделал большую уступку. По словам Беннета, Путин также согласился не требовать разоружения Украины, а Зеленский отказался от требований о вступлении страны в НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал ни опровергать, ни подтверждать слова Беннета об обещании Путина. По его словам, Путин и Беннет вели весьма интенсивный диалог, в том числе по теме Украины и СВО, но детали переговоров в Кремле раскрывать не намерены.