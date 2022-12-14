СМИ: украинских беженцев выселят из государственного жилья в Израиле Jerusalem Post: сто украинских беженцев выселяют из государственного жилья в Израиле

Фото: shutterstock.com

Сотню украинских беженцев выселяют из спонсируемого государством жилья в Израиле, сообщает газета Jerusalem Post. Отмечается, что на прошлой неделе еврейское государство сообщило гражданам Украины, что их выселяют, они должны искать жилье самостоятельно.

Государство Израиль намерено выселить 100 украинских беженцев, которые сейчас живут в спонсируемом государством жилье, которое Израиль предоставил им бесплатно ранее в этом году, — говорится в сообщении.

Эстонский премьер-министр Кая Каллас ранее заявила, что украинским беженцам стоит рассмотреть вместо Эстонии другие маршруты для переезда, поскольку из-за энергетического кризиса страна больше не в состоянии принимать мигрантов. По ее словам, украинцам стоит переезжать в Финляндию, в которой им смогут помочь больше, чем в Эстонии. Политик уточнила, что в Прибалтике наблюдаются проблемы с электричеством, а с наступлением холодов энергопотребление может превысить его производство.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что украинских женщин в Европе ожидает реальная угроза сексуального насилия. Она отметила со ссылкой на европейские источники, что беженки-украинки часто «становятся жертвами сутенерства и попадают в сексуальное рабство». Также Захарова упомянула о многочисленных репортажах об изнасилованиях украинок.