СМИ: российский истребитель опасно сблизился с израильским лайнером

https://static.news.ru/photo/d273a9d6-11fe-11eb-b6e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-27 российских Воздушно-космических сил приблизился на опасную дистанцию к израильскому пассажирскому лайнеру Airbus A320.

Об этом сообщает издание Ynet. Согласно данным журналистов, сближение произошло 18 октября в воздушном пространстве Кипра. Израильский лайнер летел с Родоса в Тель-Авив. На протяжении некоторого времени две машины летели на расстоянии менее двух километров друг от друга. В ситуацию вмешались греческие авиадиспетчеры, и истребитель сменил курс. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Издание, ссылаясь на свои источники, уверяет, что активность ВКС РФ в последнее время заметно возросла в районе Кипра. Это связывается с деятельностью российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

В конце сентября российские истребители Су-27 в небе над Балтийским морем перехватили американские стратегические бомбардировщики B-52H, писал NEWS.ru.