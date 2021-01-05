СМИ: ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля по Дамаску

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Противовоздушная оборона (ПВО) Сирии отразила атаку по южным районам Дамаска, по мнению сирийской стороны, за нападением стоят ВВС Израиля, сообщает агентство SANA.

Уточняется, что в результате атаки есть повреждения на земле, однако потерь среди сирийских военных нет, передает ТАСС.

Сирийские зенитчики сумели отразить ракетную атаку со стороны израильских агрессоров и поразить большинство целей, — сообщает SANA.

Агентство отмечает, что удару с воздуха подверглись южные пригороды Дамаска, а ракеты были выпущены из воздушного пространства над оккупированными Голанскими высотами.