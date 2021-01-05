СМИ: ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля по Дамаску

Противовоздушная оборона (ПВО) Сирии отразила атаку по южным районам Дамаска, по мнению сирийской стороны, за нападением стоят ВВС Израиля, сообщает агентство SANA.
Уточняется, что в результате атаки есть повреждения на земле, однако потерь среди сирийских военных нет,
Сирийские зенитчики сумели отразить ракетную атаку со стороны израильских агрессоров и поразить большинство целей, — сообщает SANA.
Агентство отмечает, что удару с воздуха подверглись южные пригороды Дамаска, а ракеты были выпущены из воздушного пространства над оккупированными Голанскими высотами.