СМИ обвинило во взрывах на «Северных потоках» как минимум двух украинцев Süddeutsche Zeitung: к взрывам на «Северных потоках» причастны не менее двух украинцев

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Немецкое издание Süddeutsche Zeitung в новом расследовании утверждает, что как минимум двое украинцев причастны к подрывам газопроводов «Северных потоков». Согласно версии расследователей, двое граждан Украины владеют туристическим агентством Feeria Lwowa из Польши. Именно эта компания арендовала судно «Андромеда», на котором подозреваемые в подрыве «Северных потоков» якобы направлялись к газопроводам. Журналисты полагают, что турфирма Feeria Lwowa — это подставная компания.

В агентурном триллере о диверсии на трубопроводе еще многое неясно. Но появляется все больше доказательств того, что в этом замешаны как минимум двое украинцев, — говорится в подводке к расследованию.

Расследование проводилось при участии журналистов других европейских СМИ.

В начале февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором описал, как водолазы ВМС США заложили взрывчатое устройство под трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» летом 2022 года под прикрытием учений НАТО. По его словам, три месяца спустя разведывательный самолет ВМС Норвегии сбросил в этот район гидроакустический буй и активировал взрывчатку.