СМИ назвали дату начала стратегических переговоров между США и Ираком

https://static.news.ru/photo/3f4e5ea4-a358-11ea-a5cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Miao/Global Look Press

Первый этап стратегических переговоров между США и Ираком начнётся 10 июня.

Как сообщает общеарабская газета Asharq al-Awsat, страны будут взаимодействовать друг с другом на уровне «ниже министров иностранных дел». Планируется, что делегации будут разделены на военную, политическую и экономическую.

NEWS.ru писал, что иракская разведка заявила о поимке предполагаемого преемника главаря «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее новый премьер Ирака Мустафа аль-Каземи пригласил в Багдад российского лидера Владимира Путина.

Кандидатура аль-Каземи была утверждена на должность премьера президентом страны Бархамом Салехом 9 апреля. Нового главу правительства страны обвиняли в причастности к ликвидации влиятельного генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.