СМИ: Армения стягивает ветеранов войн Сирии и Ливана в Карабах

Ереван меняет тактику, не сумев успешно разыграть «турецкую карту» — представляя Анкару в качестве непосредственного участника конфликта вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). К такому выводу приходят российские СМИ, анализируя заявления армянской стороны в период текущего обострения. Позиция Еревана выглядит малоубедительной, учитывая массу сообщений о переброске курдских боевиков в зону конфликта на армянскую сторону, отмечает «Комсомольская правда».
Как заявил 1 октября глава армянского правительства Никол Пашинян, НКР сейчас воюет с международным терроризмом, представляющим равную угрозу для России, США, Ирана и Франции. Такой набор стран неслучаен,
Однако ставка на это выглядит крайне сомнительной. Несмотря на противоречия и региональное соперничество между Турцией и Ираном, обе страны по ряду вопросов активно сотрудничают друг с другом. В первую очередь, это касается сферы безопасности, напоминает «КП». В Анкаре и Тегеране, в частности, в равной степени обеспокоены сепаратистскими курдскими движениями, и это делает всё более вероятной перспективу проведения совместной военной операции. Стороны уже давно решили сотрудничать в области разведки в борьбе против террористов: соответствующие соглашения были
Все эти обстоятельства придают ещё больше парадоксальности заявлениям властей Армении и НКР, настаивающих, по сути, на том, что действия Турции направлены как раз на поддержку курдского сепаратизма в Иране.
Симптоматично, что эти заявления поступают параллельно с сообщениями о переброске Ереваном членов курдских группировок в Карабах, подчёркивает «КП». Например, уже есть свидетельства того, что на стороне Армении и НКР действуют боевики сирийского движения «Нубар Озанян» из состава народных отрядов самообороны, связанных с РПК, а также боевики из Ливана, которые входили в группу «Армянская тайная армия освобождения Армении» (ASALA) — до её роспуска. Заявление одного из «ветеранов» организации, рассказывающего о съезжающихся с Ближнего Востока и Европы бывших бойцов, было размещено даже некоторыми армянскими ресурсами, но затем — удалено, видимо, из-за понимания того, что это фактически компромат. Однако ролик по-прежнему легко можно
После
Это скорее моральная поддержка <...> Боевой дух наших военнослужащих высокий, с визитом добровольцев он еще больше укрепится, — добавил Матевосян.
«Укреплять боевой дух», как стало известно 1 октября из тех же соцсетей, отправились и жители Греции — как из армянской диаспоры, так и этнические греки — из Афин, Салоников, с Крита и из Фессалии. При этом армянская сторона через подконтрольные ей организации ведёт активную работу и на российской территории. Так, обращает внимание «КП», лидер Союза армян России (САР) Ара Абрамян
По словам Абрамяна, Армения и НКР не нуждаются в добровольцах. Тем не менее, уже
Пытаясь сыграть на противоречиях мировых игроков, Армения, сама привлекая внешние силы, оказывается в уязвимом, с точки зрения имиджа, положении. Доказать непосредственное участие Турции в конфликте вокруг НКР так и не удалось, как и участие сирийской оппозиции, — пока все заявления, транслируемые Ереваном или европейскими критиками, остаются неподтверждёнными. Так называемые свидетельства есть только в соцсетях, указывает «КП». Зато «эксперты из соцсетей» кричат про этих страшных наёмников и давят на Россию, требуя вмешаться, хотя «требовали от России НЕ вмешиваться в действительно проблемных точках: Крым — 2014, Южная Осетия — 2008, Сирия — 2015». Москва же, имея огромный опыт урегулирования куда более кровавых конфликтов на Ближнем Востоке, действует грамотно, стоит над схваткой, используя дипломатические методы, констатируют в «КП».
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