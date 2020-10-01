СМИ: Армения стягивает ветеранов войн Сирии и Ливана в Карабах

Ереван меняет тактику, не сумев успешно разыграть «турецкую карту» — представляя Анкару в качестве непосредственного участника конфликта вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). К такому выводу приходят российские СМИ, анализируя заявления армянской стороны в период текущего обострения. Позиция Еревана выглядит малоубедительной, учитывая массу сообщений о переброске курдских боевиков в зону конфликта на армянскую сторону, отмечает «Комсомольская правда».

Как заявил 1 октября глава армянского правительства Никол Пашинян, НКР сейчас воюет с международным терроризмом, представляющим равную угрозу для России, США, Ирана и Франции. Такой набор стран неслучаен, отмечает «Комсомольская правда»: Ереван активно старается поссорить Тегеран с Анкарой и привлечь иранцев на свою сторону, спровоцировав их на активное военное вмешательство.

Однако ставка на это выглядит крайне сомнительной. Несмотря на противоречия и региональное соперничество между Турцией и Ираном, обе страны по ряду вопросов активно сотрудничают друг с другом. В первую очередь, это касается сферы безопасности, напоминает «КП». В Анкаре и Тегеране, в частности, в равной степени обеспокоены сепаратистскими курдскими движениями, и это делает всё более вероятной перспективу проведения совместной военной операции. Стороны уже давно решили сотрудничать в области разведки в борьбе против террористов: соответствующие соглашения были подписаны ещё в мае 2018 года. А пару лет спустя — в июне 2020-го — вооружённые силы Ирана открыто и активно поддерживали деятельность турок в борьбе против Рабочей партии Курдистана (РПК) в рамках операции «Коготь тигра».

Все эти обстоятельства придают ещё больше парадоксальности заявлениям властей Армении и НКР, настаивающих, по сути, на том, что действия Турции направлены как раз на поддержку курдского сепаратизма в Иране.

Симптоматично, что эти заявления поступают параллельно с сообщениями о переброске Ереваном членов курдских группировок в Карабах, подчёркивает «КП». Например, уже есть свидетельства того, что на стороне Армении и НКР действуют боевики сирийского движения «Нубар Озанян» из состава народных отрядов самообороны, связанных с РПК, а также боевики из Ливана, которые входили в группу «Армянская тайная армия освобождения Армении» (ASALA) — до её роспуска. Заявление одного из «ветеранов» организации, рассказывающего о съезжающихся с Ближнего Востока и Европы бывших бойцов, было размещено даже некоторыми армянскими ресурсами, но затем — удалено, видимо, из-за понимания того, что это фактически компромат. Однако ролик по-прежнему легко можно найти в Сети. Помимо этого, давно известно, что отряды РПК традиционно действуют и в провинциях Турции, приграничных Армении.

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После заявления МИД РФ о том, что, по поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска боевиков незаконных вооружённых формирований из Сирии и Ливии, руководитель отдела по делам переселенцев Кашатагского района Роберт Матевосян сообщил, что вторая группа добровольцев из Кашатагского района НКР отправилась на передовую линию с целью поддержать военнослужащих, несущих службу на границе. В состав этого формирования вошли свыше 100 человек, в том числе, и сирийские армяне.

Это скорее моральная поддержка <...> Боевой дух наших военнослужащих высокий, с визитом добровольцев он еще больше укрепится, — добавил Матевосян.

«Укреплять боевой дух», как стало известно 1 октября из тех же соцсетей, отправились и жители Греции — как из армянской диаспоры, так и этнические греки — из Афин, Салоников, с Крита и из Фессалии. При этом армянская сторона через подконтрольные ей организации ведёт активную работу и на российской территории. Так, обращает внимание «КП», лидер Союза армян России (САР) Ара Абрамян заявил в самом начале обострения, «десятки тысяч людей, армян — и граждан России, и не граждан, — обращаются к нам с просьбой помочь в отправке их в Нагорный Карабах <...> уже есть данные о порядке двадцати тысяч таких добровольцев.

По словам Абрамяна, Армения и НКР не нуждаются в добровольцах. Тем не менее, уже известно о представителях армянской диаспоры, отправившихся из РФ в Нагорный Карабах.

Пытаясь сыграть на противоречиях мировых игроков, Армения, сама привлекая внешние силы, оказывается в уязвимом, с точки зрения имиджа, положении. Доказать непосредственное участие Турции в конфликте вокруг НКР так и не удалось, как и участие сирийской оппозиции, — пока все заявления, транслируемые Ереваном или европейскими критиками, остаются неподтверждёнными. Так называемые свидетельства есть только в соцсетях, указывает «КП». Зато «эксперты из соцсетей» кричат про этих страшных наёмников и давят на Россию, требуя вмешаться, хотя «требовали от России НЕ вмешиваться в действительно проблемных точках: Крым — 2014, Южная Осетия — 2008, Сирия — 2015». Москва же, имея огромный опыт урегулирования куда более кровавых конфликтов на Ближнем Востоке, действует грамотно, стоит над схваткой, используя дипломатические методы, констатируют в «КП».