https://static.news.ru/photo/071c0316-eb9b-11ea-8872-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/Global Look Press

Судья Хендрик Стейнхейс сообщил, что слушания в рамках процесса по делу о крушении рейса MH17 на Украине в 2014 году приостановлены.

Мы прерываем эти слушания до 28 сентября, — отметил судья.

Слушания возобновят после 28 сентября, передаёт ТАСС.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей, и единственному отличающемуся от других катку.

К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашли четырёх человек (трое граждане России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Это бывший сотрудник ФСБ РФ и экс-командующий ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство.

Как писал NEWS.ru, украинская сторона пыталась направить агрессию против РФ в деле об авиакатастрофе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17, считает инструктор по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров. Таким образом аналитик отреагировал на публикацию независимого нидерландского портала Bonanza Media, в которой журналисты указали на причастность Киева к уничтожению летательного аппарата, обнародовав запись разговора украинского военного.