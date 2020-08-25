СМИ: слухи о коме Ким Чен Ына вызвали смех в Белом доме

https://static.news.ru/photo/cd03f0ea-e6d0-11ea-a634-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: Lee Jae-Won/Global Look Press

Представитель Белого дома рассмеялся, когда его попросили прокомментировать новые сообщения о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын, возможно, находится в коме, либо умер. Об этом рассказал директор оборонных исследований Центра национальных интересов Гарри Казианис.

По данным издания Daily Mirror, на которое ссылается Lenta.ru, слухи о болезни политика опровергают и иностранные корреспонденты, освещающие события в Северной Корее, а также эксперты по Пхеньяну.

Слухи о плохом состоянии здоровья и даже смерти Ким Чен Ына возникли весной 2020 года, когда тот надолго пропал из поля зрения СМИ. Однако некоторое время спустя лидер КНДР вновь появился на публике. Скептики предположили, что его исчезновение, скорее всего, было связано с пандемией коронавируса — так политик пытался оградить себя от возможного заражения.

Новый виток обсуждений возник после того, как о вероятной коме Ким Чен Ына высказался помощник экс-президента Южной Кореи Чан Сон Мин. По его мнению, северокорейский лидер уже несколько месяцев пребывает в бессознательном состоянии, а все записи его появлений на публике смонтированы.

Пищу для пересуд добавила и важнейшая политическая новация в Северной Корее. Как писал NEWS.ru, Ким Чен Ын возложил часть своих обязанностей председателя Госсовета на свою младшую сестру Ким Ё Чжон, сделав её фактически вторым лицом в республике. Та теперь отвечает за отношения КНДР с Южной Кореей и США, а также за ряд других общих вопросов.