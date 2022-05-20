Случаи заражения оспой обезьян выявили ещё в двух странах В Австралии и Канаде выявили случаи заражения оспой обезьян

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Два случая заражения оспой обезьян выявили в Австралии у мужчин, которые вернулись из Европы, пишет Guardian. Также два первых случая заражения подтвердили в Канаде, сообщает CBC.

В Австралии инфекцию выявили в штатах новый Южный Уэльс и в Виктории. В первом случае речь идёт о мужчине 40 лет, который после возвращения из европейской страны обратился к врачу с характерными симптомами. Проведённые анализы подтвердили у него оспу обезьян. Он находится на самоизоляции у себя дома, специалисты проверяют список его контактов. Ещё один заболевший — мужчина из штата Виктория, ему около 30 лет. Он недавно вернулся из Великобритании, после подтверждения диагноза мужчина самоизолировался.

В Канаде оспу обезьян выявили у двух человек из провинции Квебек. В Монреале врачи проверяют 17 подозрительных случаев.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая редко передаётся от человека к человеку. Обычно проходит в лёгкой форме, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель. Однако у некоторых людей может развиться тяжёлая форма заболевания. Инфекция может распространяться при тесном контакте с заражённым человеком, однако риск передачи её населению в целом очень низкий.

Случаи заражения вирусом уже были выявлены в Италии, Португалии, Британии, Швеции, Испании. В Роспотребнадзоре отмечали, что риск распространения заболевания в России ничтожно мал, однако на границах усилили меры санитарно-карантинного контроля.