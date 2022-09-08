Обама назвал Елизавету II «маяком стабильности и надежности»

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Бывший президент США Барак Обама выразил соболезнования по поводу смерти королевы Великобритании Елизаветы II и назвал ее «маяком стабильности и надежности» не только для своей страны, но и для всего мира. Об этом говорится в заявлении экс-главы Белого дома, пишет ТАСС.

Со дня коронации 70 лет назад — первой, транслировавшейся по телевидению, — до настоящего времени, когда в память о ней говорится в онлайн-пространстве столько слов, Ее Величество королева Елизавета II пленяла весь мир. Сегодня я и Мишель присоединяемся к огромному количеству людей, которые скорбят о ее смерти и восхваляют ее жизнь, — говорится в заявлении Обамы.

Экс-президент США отметил, что во время Второй мировой войны Елизавета II стала первой женщиной из королевской семьи, поступившей на военную службу.

На протяжении периодов процветания и стагнации, от высадки человека на Луну до падения Берлинской стены и до рассвета цифровой эры она была маяком надежды и стабильности для народа Соединенного Королевства и всего мира, — добавил Обама.

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования королевской семье в связи со смертью главы монаршего престола Великобритании Елизаветы II. Генсек назвал усопшую Елизавету II хорошим другом ООН, а также отметил ее приверженность многим благотворительным и экологическим проектам.