Следовавший из России сухогруз сел на мель у берегов Турции TGRT Haber: следовавший из России сухогруз Lady Ayana сел на мель под Стамбулом

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Сухогруз Lady Ayana, перевозивший пшеницу из России в Тунис, сел на мель у берегов Стамбула в Мраморном море, передает TGRT Haber со ссылкой на заявление Главного управления береговой охраны Турции. По информации журналистов, инцидент произошел после того, как судно встало на якорь.

Наш быстроходный спасательный катер КЭГМ-3, принадлежащий Главному управлению береговой охраны Минтранса, и наш буксир «Спасение-10» направлены к месту происшествия, — уточнили в береговой охране страны.

Как отметили представители СМИ, сухогруз плыл под флагом Барбадоса. Судно должно было прибыть в Тунис 5 июля.

Ранее в Ростове-на-Дону сухогруз «Зеленга» врезался в пролет разводного железнодорожного моста. Судно потеряло управление. В результате ЧП на корабле были повреждены капитанский мостик и рубка. «Зеленга» пошла не посередине реки и оказалась на мелководье. Информации о пострадавших не поступало.

До этого в Санкт-Петербурге теплоход после столкновения с другим судном врезался в опору Благовещенского моста над Невой. В пресс-службе транспортной полиции Северо-Западного федерального округа информировали, что правоохранители начали проверку по факту случившегося. В результате происшествия обошлось без пострадавших.