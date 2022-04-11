СК заведёт дело на украинскую актрису за видео с «казнью» в стиле ИГИЛ
Ксения Голуб
Ксения Голуб
16:11, 11 апреля 2022
Автомобиль СК РФФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец за её русофобские призывы к насилию. В появившемся в интернете ролике девушка в национальном костюме сначала угрожает россиянам, а затем казнит человека. Снятое на Украине видео подобно тем, которые создавали боевики «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).
Данный ролик распространён в социальных сетях и содержит явные человеконенавистнические выражения, а также угрозы. Следственный комитет России в рамках уголовного дела даст правовую оценку высказываниям Курилец,— говорится в заявлении.
В видео присутствуют субтитры на английском языке, записью поделились в соцсетях некоторые некоммерческие организации из США.
Ранее Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела в отношении замдиректора Книжной палаты Украины по научной работе Галины Гуцол, которая публично призывала к издевательствам над российскими военнослужащими, попавшими в плен. Соответствующее поручение отдано главой ведомства Александром Бастрыкиным.