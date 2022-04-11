СК заведёт дело на украинскую актрису за видео с «казнью» в стиле ИГИЛ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, ворвавшаяся в студию с антивоенным плакатом, получила работу в немецком издании Die Welt. Сама журналистка отметила, что название и идеология издания (welt в переводе с немецкого — «мир») коррелируют с её собственными взглядами, говорится в сообщении на сайте медиаконцерна Axel Springer, которому принадлежит Die Welt.

Welt означает то, что сейчас так яростно защищают на Украине. Я считаю своим долгом как журналиста защищать эту свободу. И я рада, что могу сделать это сейчас для немецкой газеты,...