18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

СК заведёт дело на украинскую актрису за видео с «казнью» в стиле ИГИЛ

16:11, 11 апреля 2022
СК заведёт дело на украинскую актрису за видео с «казнью» в стиле ИГИЛ Автомобиль СК РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец за её русофобские призывы к насилию. В появившемся в интернете ролике девушка в национальном костюме сначала угрожает россиянам, а затем казнит человека. Снятое на Украине видео подобно тем, которые создавали боевики «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Данный ролик распространён в социальных сетях и содержит явные человеконенавистнические выражения, а также угрозы. Следственный комитет России в рамках уголовного дела даст правовую оценку высказываниям Курилец, говорится в заявлении.

В видео присутствуют субтитры на английском языке, записью поделились в соцсетях некоторые некоммерческие организации из США.

Ранее Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела в отношении замдиректора Книжной палаты Украины по научной работе Галины Гуцол, которая публично призывала к издевательствам над российскими военнослужащими, попавшими в плен. Соответствующее поручение отдано главой ведомства Александром Бастрыкиным.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео