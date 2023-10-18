«Аргумент для Байдена»: эксперт раскрыл смысл маневров МиГ-31 с «Кинжалами» Дандыкин: МиГ-31 с «Кинжалами» будут держать в напряжении всю ПВО Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские истребители МиГ-31 с ракетными установками «Кинжал» будут держать в напряжении всю украинскую противовоздушную оборону, считает военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru он отметил, что самолеты могут быть использованы для ударов по складам западного вооружения ВСУ, а также по местам дислокации военного руководства Украины.

МИГ-31 с «Кинжалами» позволит держать в напряжении всю ПВО Украины и все административные органы, имеющие отношение к СВО, и все, что связано с управлением войсками. <...> Могут быть использованы для нанесения ударов по особо важным объектам — уничтожение запасов ATACMS, Storm Shadow и других, ну и комнат управления, штабов. Это очень сильный аргумент [для президента США Джо] Байдена, который сказал, что Россия потерпела поражение, — утверждает Дандыкин.

Он отметил, что истребители будут работать на дежурствах в нейтральных водах Черного моря, что позволит контролировать юг Украины, включая Одесскую, Николаевскую и Днепропетровскую области, откуда стреляют американскими ракетами ATACMS. По словам эксперт, это будет «предвестием необратимого удара, который будет держать в напряжении украинскую ПВО».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале патрулирования акватории Черного моря самолетами МиГ-31 с «Кинжалами» 18 октября. По его словам, Россия будет внимательно следить за ситуацией в Средиземном море, где сейчас находятся американские авианосцы. Они были отправлены к берегам Израиля после начала конфликта между ЦАХАЛ и ХАМАС.