Си Цзиньпин захотел вернуть панд в США AP: Си Цзиньпин дал понять, что хочет отправить в США еще больше панд

Фото: FEDEX/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин дал понять, что Пекин отправит новых панд в США, сообщает Associated Press. Во время ужина с лидерами бизнес-сообщества в Сан-Франциско он назвал животных «посланниками дружбы между китайским и американским народами».

Мы готовы продолжить наше сотрудничество с Соединенными Штатами в области сохранения панд и сделать все возможное, чтобы удовлетворить пожелания калифорнийцев и углубить дружественные связи между нашими двумя народами, — заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер заявил, что слышал, как для американцев было трудно проститься с пандами, которых США вернули Пекину неделю назад. Ожидается, что Китай направит новых медведей в зоопарк Сан-Диего — самый посещаемый питомник в стране.

Ранее Смитсоновский национальный зоопарк Вашингтона вернул Китаю трех панд, которые прожили в США 23 года. Попрощаться с животными пришли не только журналисты, но и многие местные жители — за это время Мэйсян, Тянь-тянь и Сяо Цзи-Цзи стали главными символами зоопарка и успели полюбиться американцам. В ближайшее время в Китай должны вернутся и другие панды: из Атланты, Сан-Диего и Мемфиса.

До этого в МИД Китая заявили, что США должны до конца текущего года вернуть домой в Китай трех панд, которые находятся в вашингтонском зоопарке. Отмечалось, что в декабре истекает трехлетнее соглашение Вашингтона с китайским агентством по охране дикой природы и Пекин отказался его продлевать.

Некоторые эксперты разглядели в этом завершение так называемой панда-дипломатии между Пекином и Вашингтоном и ухудшение отношений между государствами. При этом обе стороны отрицали, что возвращение панд является политическим решением.