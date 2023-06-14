«Шведский стол»: Затулин об отношениях России с Арменией и Казахстаном Депутат Госдумы Затулин раскритиковал Армению и Казахстан за несоюзническое поведение с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Затулин

Граничащие с Россией страны, которые формально являются ее союзниками, поддерживают режим санкций и не торопятся признавать результаты референдумов в новых регионах, хотя ждут союзнических действий от самой России, заявил на конференции «Возвращение в Россию: потенциал соотечественников для развития регионов» Петербургского международного экономического форума депутат «Единой России», первый зампредседателя комитета по делам СНГ Константин Затулин. По его словам, которые приводит NEWS.ru, это является следствием действий западных эмиссаров, которые намеренно пытаются отдалить союзников от России во время своих международных поездок, и играют на противоречиях между странами.

От нас, скажем, Армения ждет поддержки, когда дело касается сложных отношений с Азербайджаном, и одновременно это не мешает премьеру Армении сказать — а мы не союзники России в специальной военной операции. То есть он выбирает — в этом я союзник, а в этом я не союзник. Как шведский стол. Ну, это не союз, — заявил Затулин.

По его словам, подобной же тактики придерживается и Казахстан, признавший режим санкций против России и «предпринявший определенные действия» для его соблюдения. Затулин отметил, что Казахстан также не торопится признавать новые регионы России и преследует исключительно собственные интересы, стремясь исключительно к экономической выгоде.

Президент Казахстана <...> заявил, что есть экономическая интеграция, экономическая выгода, и мы готовы это обсуждать, а что касается каких-то других форм, то мы явно не стремимся к этому, — пояснил Затулин.

3 июня, выступая на форсайт-форуме «Какая Украина нам нужна?», Затулин заявил, что Россия за время проведения специальной военной операции не достигла заявленных целей, первоначальный план действий оказался нереальным. По его словам, в настоящее время РФ не демонстрирует таких победных результатов, которые бы «хотела сама себе поставить в заслугу».