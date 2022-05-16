Шведская делегация обсудит в Анкаре вопросы вступления в НАТО Huriyyet: шведская делегация обсудит в Анкаре вопросы вступления в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде / Фото MFA Russia/via Global Look Press

В Анкару вскоре прибудет делегация Швеции для обсуждения заявки в НАТО, сообщает турецкая газета Huriyyet со ссылкой на главу МИД Швеции Анн Линде. Причиной визита является позиция Турции в отношении вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что следит за процессом вокруг вступления скандинавских стран в Альянс и пока не может смотреть на это положительно. При этом министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отмечал, что Финляндия и Швеция готовы обсудить с Турцией волнующие ее вопросы.

Делегация вскоре отправится в Анкару для рассмотрения заявки в НАТО, — приводит издание слова главы шведского МИД.

Правящая социал-демократическая партия Швеции 15 мая приняла решение подать заявку на членство в НАТО. При этом было сказано, что страна в случае одобрения её заявки не будет размещать на своей территории ядерное оружие и военные базы.

Ранее аналогичное решение было принято властями Финляндии. Против членства этих стран в Альянсе выступают Турция и Италия. Анкара упрекает Швецию и Финляндию в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую власти страны считают террористической организацией.

В МИД России заявили, что Москва не оставит без политической реакции вступление двух скандинавских стран в НАТО. Решение о российском ответе будет приниматься на основе тщательного анализа ситуации в области безопасности в регионе.