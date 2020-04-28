Швеция пережила самую смертоносную неделю столетия

https://static.news.ru/photo/096a2fb2-895d-11ea-898b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Ihse/Tt/Global Look Press

Швеция обогнала США, Иран и Германию по числу погибших на душу населения от коронавируса. За неделю погибло 2505 человек.

Отмечается, что Швеция во время пандемии отказалась от карантина и жёстких мер самоограничения. Согласно официальным данным, за неделю с 5 по 12 апреля погибло 2505 человек, что стало наивысшим показателем за 20 лет текущего столетия, сообщает «Экспресс-газета» со ссылкой на управление статистики королевства.

Важно четко заявить, что это предварительная статистика и число погибших будет пересмотрено в сторону повышения, — цитирует издание главу управления Томаса Йоханссона.

Издание напоминает, что в Швеции проживает чуть больше 10 миллионов человек. По числу погибших от коронавируса на душу населения эта скандинавская страна обогнала Иран, Германию и США.

Как писал NEWS.ru, идеолог шведской модели борьбы с коронавирусом Андерс Тегнелль заявил, что принудительная социальная изоляция и закрытие границ не имеют под собой научной основы. По словам специалиста, практика показала, что нигде в Европе не удалось с помощью жёстких мер значительно замедлить распространение коронавируса.