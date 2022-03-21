«Шум поднять»: турецкий политолог оценил вероятность передачи С-400 Киеву

Передача Анкарой Киеву российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» невозможна, так как подобный шаг сильно усложнит российско-турецкие отношения, заявил NEWS.ru турецкий политолог Икбаль Дюрре. По его словам, согласно условиям договора между Россией и Турцией, турецкая сторона не может куда-то перенаправить С-400 без согласия Москвы. Подобным образом США пытаются испортить отношения РФ и Турции.

Это просто такой ход со стороны американцев, зная о том, что результата не будет, но чтобы как-то испортить отношения РФ и Турции хотя бы на таком уровне. Результата не будет, но всё-таки шум поднять. Другой вопрос, конечно, скорее всего, давление на Турцию из-за её нейтральной позиции в отношении украинского кризиса будет расти со стороны США, но ни при каких обстоятельствах, я думаю, Турция на такой шаг не пойдёт, — подчеркнул Дюрре.

Представитель Пентагона в интервью телеканалу Sky News Arabia рассказал, что США и Турция ведут переговоры о сделке, согласно которой Анкара может передать Киеву С-400 «Триумф», в обмен на это Вашингтон снимет наложенные на страну санкции и вернёт её в программу поставок американских истребителей F-35.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации Альянса.