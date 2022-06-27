Шри-Ланка полностью исчерпала запасы топлива Daily Mirror: Шри-Ланка исчерпала запасы топлива, их не хватит даже на сутки

Фото: Ajith Perera/XinHua/Global Look Press

Люди и транспортные средства стоят в очереди за топливом в Коломбо, Шри-Ланка

Запасы топлива в Шри-Ланке исчерпаны, передает Daily Mirror со ссылкой на источник в Цейлонской нефтяной корпорации. По данным газеты, резерва не хватит даже на сутки. Причиной этого послужил отказ Коломбо произвести платежи за груз.

На прошлой неделе ни одно судно с топливом не направлялось в Шри-Ланку, поскольку Коломбо не произвел необходимые платежи за груз и не предоставил международные банковские гарантии оплаты, и даже до настоящего времени не произвел никаких платежей за последние поставки бензина и другого топлива, — сообщил собеседник издания.

Шри-Ланка также не может приобрести топливо у международных компаний. Это произошло из-за включения государства в черный список из-за невыполнения обязательств по собственным долгам. По этой причине компании требуют международных банковских гарантий для осуществления новых заказов.

Известно, что в настоящее время в хранилищах Шри-Ланки осталось 1,1 тысячи тонн бензина и 7,5 тысячи тонн дизельного топлива. В этой связи в стране ожидают отключения электроэнергии и приостановку работы общественного транспорта.

Накануне премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что страна не может обойтись без поставок российских энергоносителей. По его словам, Коломбо будет вынужден возобновить импорт в том случае, если не сможет найти другие источники. Кроме того, Викрамасингхе указал на то, что страна планирует воспользоваться предложением России о покупке пшеницы, объяснив это опасениями продовольственного кризиса, угрожающего затянуться до 2024 года.

По данным экспертов, Шри-Ланка переживает крупнейший за 74 года существования страны кризис. Предполагается, что это произошло из-за того, что страна не смогла в 2019 году оправиться от кризиса, вызванного пандемией COVID-19, а также из-за снижения налогов, выпуска дополнительных денег, перехода на органическое или биологическое сельское хозяйство.