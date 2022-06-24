«Схема неубиваемая»: стало известно, как США и ЕС обходят нефтяное эмбарго Эксперт по энергетике Марцинкевич рассказал, как Европа и США обходят нефтяное эмбарго в отношении России

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Нефтяной танкер

Европа и США обходят нефтяное эмбарго в отношении России с помощью закупок из Индии, которая получает всё больше российской нефти, сообщил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич «ПолитЭксперту». Это позволяет получать топливо и не нарушать запреты, как и в случае поставок из Турции.

США, которые последние три года скупали наш мазут, 22 апреля остались без него, а сейчас покупают индийский. Условия эмбарго не нарушили, Россия и Индия разные страны. Турция резко увеличила объемы поставок в Европу. Там подписан контракт на 20 лет вперед с компанией «Роснефть». Санкции все соблюдают, а в Европу поступают исключительно «турецкие нефтепродукты», — сказал Марцинкевич.

Он также отметил сообщения иностранных газет о серых схемах экспорта нефти. Корабли заливают в Усть-Луге, затем в Атлантическом океане сырьё переливают в большой танкер, который не указан в документах, объяснил Марцинкевич. «Схема неубиваемая», так как переливают топливо в нейтральных водах, не нарушая закон, добавил он.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что танкеры с российской нефтью стали часто исчезать с экранов радаров, занимающихся мониторингом передвижения судов. Так, за последние 10 дней не удалось отследить перемещение как минимум трёх кораблей. Агентство пишет, что «пропажа» происходила около Азорских островов вблизи Португалии. Кроме того, радары перестали фиксировать направления судов, идущих в Азию.